– Мы с супругом воспитываем троих детей. Старшей дочери в этом году исполняется 18 лет. Теперь мы не будем являться многодетной семьёй?

Марина и Дмитрий.

Разъяснила заместитель директора ТЦСОН Жлобинского района Наталья Владимировна КРУПСКАЯ

– Ваш вопрос относится к категории часто задаваемых. Поэтому поясню сразу: многодетной считается семья, в которой на иждивении и воспитании находятся трое и более несовершеннолетних детей, то есть дети в возрасте до 18 лет. Поэтому в вашем случае при достижении старшим ребёнком совершеннолетия семья статус многодетной утрачивает.

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