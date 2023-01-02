Жировки с Нового года для белорусов «потяжелеют» на 9,5 рубля, следующее повышение – с 1 июля.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг увеличится в Беларуси с Нового года, сообщили в пресс-службе главы государства.

Белорусский президент Александр Лукашенко в пятницу 30 декабря поставил подпись под соответствующим указом, которым определены тарифа на ЖКУ для населения республики.

Таким образом, коммунальные платежи для белорусов расчете на типовую «двушку» с тремя проживающими в ней при условии нормативного потреблении услуг увеличатся в пределах пяти долларов США.

Власти планируют повышать тарифы в два этапа: с Нового года – на ЖКУ, кроме отопления (на 9 рублей и 53 копейки), с 1 июня – на тепловую энергию и электричество, газ (на 4 рубля и 39 копеек).

Как проинформировали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли удельный вес платежей ЖКУ в доходе семьи, состоящей из трех человек, будет почти 4%, из двух пенсионеров – чуть больше 11%.

Рост тарифов

Напомним, ежегодно Министерство жилищно-коммунального хозяйства поднимает тарифы на ЖКУ. Обычно это происходит дважды в год – с 1 января и 1 июня. Рост тарифов в стране зависит от доходов населения и не может превышать 5 долларов США в эквиваленте в год.

Ранее профильный министр Андрей Хмель заявил , что резких скачков тарифов на ЖКУ в Беларуси не будет. Он отметил, что в республике достаточно доступные по сравнению со странами ЕС цены на энергоресурсы. Это в свою очередь положительно влияет на тарифы на коммунальные услуги.