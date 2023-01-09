В Минском городском суде 9 января проходит первое судебное заседание по уголовному делу в отношении работников ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», передает корреспондент БЕЛТА.

Как и было объявлено заранее, процесс будет проходить в закрытом режиме. Журналисты могли присутствовать только до начала судебного заседания.

Перед судом предстали пять фигурантов, которые работали в ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА»: бывшие гендиректор ООО Людмила Чекина, главный редактор художественно-редакционного отдела Марина Золотова, главный редактор политико-экономического блока новостей художественно-редакционного отдела Ольга Лойко, редактор Елена Толкачева и юрисконсульт Екатерина Ткаченко. Золотова и Чекина заключены под стражу, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде личного поручительства. Сегодня в суде их присутствие не ожидается.

В частности, Чекиной вменяют уклонение от уплаты налогов, организацию совершения преступлений по разжиганию иной социальной вражды или розни, а также распространение материалов, которые содержат публичные призывы к действиям по причинению вреда национальной безопасности Беларуси и руководстве ими. Золотова обвиняется в уклонении от уплаты сумм налогов, распространении материалов, содержащих публичные призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, а также разжигании иной социальной вражды или розни.

Лойко и Толкачеву будут судить за пособничество в уклонении от уплаты сумм налогов в особо крупном размере, умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц, а также публичные призывы к захвату госвласти, направленные на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, с использованием СМИ. Ткаченко предстала перед судом за пособничество в уклонении от уплаты сумм налогов в особо крупном размере, активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Из материалов дела следует, что ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», будучи резидентом Парка высоких технологий, имело налоговые льготы. При этом установлено, что сервис kupi.tut.by не являлся собственной разработкой общества, а при его функционировании использовалось программное обеспечение другой компании.

Чтобы получить налоговые преференции как резидент ПВТ, ООО внедрило схему по дроблению бизнеса. Речь идет о создании подконтрольного ООО «Паблишер бокс», на которое формально перевели функции оказания посреднических услуг по разработке, изготовлению рекламных материалов, размещению рекламы на интернет-ресурсах участников договорных отношений, других услуг с использованием стороннего программного обеспечения. Это было необходимо для продолжения получения выручки. Ранее в Генпрокуратуре отмечали, что такая деятельность была несовместима с членством в ПВТ, поэтому оснований для налоговых послаблений не было. В администрацию парка подавались недостоверные сведения о реальном положении дел. В итоге в бюджет в 2019-2021 годах недоплачены налоги на более чем Br3 млн.

Кроме того, отмечалось, что Чекина организовала, а Золотова, будучи главным редактором, вместе с другими, в том числе Лойко и Толкачевой, имела непосредственное отношение к опубликованию в 2020-2021 годах на ресурсе tut.by и связанных с ним аккаунтах в соцсетях информационных материалов. Как отмечали в надзорном ведомстве, «эти материалы содержали заведомо позитивную оценку действий оппонентов власти, сознательно негативное отражение решений должностных лиц, иных граждан, выступавших за сохранение действующего конституционного строя, скрытую координацию протестной активности в обществе, сведения, направленные на дестабилизацию ситуации в стране и причинение вреда национальной безопасности Беларуси».

Более того, Ткаченко в сентябре 2020 года в Минске участвовала в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Фото Виталия Пивоварчика

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