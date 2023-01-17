Костылевы последние десять лет счастливо жили в Чернигове. Вадим работал электросварщиком, Юлия – бухгалтером, дочь Вероника училась в школе. Строили планы и даже не думали, что скоро всё круто изменится: привычный уклад рухнет в один момент и прозвучит страшное слово «война».

И пришла беда

Девушка признается, первыми ощущениями были страх и беспомощность. Чтобы не испытывать судьбу, решили незамедлительно ехать к родителям в деревню Лопатни, потому что следующего утра могло не быть. Максимально быстро собрались, взяли только самое необходимое, документы и деньги, забрали и домашнюю любимицу кошку. Покидая дом, не думали, что надолго. Рейсовые маршруты из Чернигова отменили, а собственного автомобиля у семьи не было, поэтому до ближайшего райцентра Репки добирались автостопом, по пути видели военную технику, и от этого на душе становилось еще неспокойнее, но старались не паниковать. В полдень в Репках их со слезами на глазах встретили родители, и к вечеру молодежь уже была дома.

Позднее Вадим и Юля узнали, в каких страшных условиях люди уезжали из Чернигова вечером того же дня, бросали всё, что успели нажить за долгие годы, как машины простреливали, как в темноте шли по гильзам.

– У родителей мы прожили около месяца, думали, всё наладится, но ситуация не менялась, скорее стала еще напряженнее, – продолжает рассказ Юля, а в глазах горечь и слезы, которые старательно сдерживает. – Мы находились вдали от военных действий, но все равно слышали постоянные взрывы, стены в доме дрожали, стекла звенели. Родители узнали, что Беларусь предоставляет приют беженцам и оказывает помощь. На семейном совете решили: надо идти. В первую очередь думали о дочери, переживали за ее будущее: во-первых, она не должна знать ужасов войны, а во-вторых, нужно продолжать учебу.

Навстречу новой жизни

Юлия рассказывает, как 11 часов пешком шли через лес. Вышли в пять утра, а в пункте пропуска «Новая Гута» были только к четырем вечера. Этот день казался им бесконечным: пешком прошагали около 40 километров, спасаясь от нестабильности и конфликта, переросшего в вооруженное противостояние.

Семья говорит о внимательности и вежливости представителей служб на белорусской границе, которые быстро оформили необходимые документы. Их забрала к себе родственница Вадима, а вскоре семья сняла жилье и уже обустраивалась на новом месте. Вадима взяли электро­сварщиком на комбинат строи­тельных материалов ОАО «Полесьестрой». Это позволило сначала получить разрешение на временное проживание в Беларуси, а затем неравнодушные люди помогли Вадиму оформить вид на жительство, а Юлии – дополнительную защиту. Семья подала документы на получение гражданства.

Дочь Веронику без проблем устроили в районную гимназию. Девочке восстановили документы, дали доучиться последнюю четверть прошлого учебного года и перевели в следующий класс. Она быстро адаптировалась в новом коллективе, нашла друзей и сегодня в числе успевающих учеников.

Мир добрых людей

Супруги с улыбкой отмечают, как много на Лоевщине они встретили по-настоящему неравнодушных людей. Среди них специалист по кадрам комбината строительных материалов Анна Максименко, теперь уже ветеран труда, которая уступила Юле свое место и всему научила. Руководитель Игорь Гула до сих пор негласно над ними шефствует, принимает участие и в вопросе получения арендного жилья. Наниматель убежден: людей, которые находятся в беде, нужно поддерживать. Переселенцам помогли влиться в коллектив и в новую жизнь, разобраться с рабочими моментами и оформили все необходимые документы. Профсоюз комбината выделил материальную помощь, по собственной инициативе собрали деньги и коллеги. Весомую поддержку оказала районная организация Красного Креста.

– Нас встретили очень хорошо, незнакомые люди морально поддерживали, приносили продукты и вещи. Не было равнодушия, помогали и словом, и делом. Пережив всё, что с нами произошло, понимаешь, как важно наслаждаться простыми житейскими радостями. Цените каждый момент, любите свою страну, делайте своим трудом ее лучше и красивее, не забывайте говорить близким, как сильно вы их любите. Когда кто-то есть рядом, любые трудности преодолимы. Очень благодарны всем, что не оставили нас один на один с проблемами, – говорит семья украинских переселенцев.

Второй дом

– Первое время было морально тяжело, жили словно в подвешенном состоянии, но постепенно быт наладился, влились в коллектив, – искренне рассказывает Юлия о новой жизни. – После работы мы возвращаемся в дом, где тепло и уютно, нас, как и в Чернигове, встречает наша кошка, всё это успокаивает. Лоевщина стала для нас вторым домом. Здесь спокойно, нет войны и страха, есть уверенность в будущем.

Молодая семья начала всё с чистого листа. Конечно, потребовалось время, чтобы вдохнуть полной грудью и сохранять оптимизм. Беспокоятся только за родителей, которые остались на Украине, по ним очень скучают, регулярно созваниваются, переписываются через вайбер или телеграм, когда там есть интернет и электричество. Как сложится судьба дальше, пока не загадывают. Не исключен вариант, что останутся в Беларуси навсегда.

– Сложно сказать, как отношусь к ситуации, – признается Юлия. – Конечно, переживаем за тех, кто остался там. Мы понимаем ценность и хрупкость мира. Когда у тебя стабильный доход, ребенок ходит в школу, есть крыша над головой, ничто не взрывается, когда знаешь, что домой с работы и учебы вернешься живым, – это и есть счастье.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель