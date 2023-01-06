В рамках проведения комплекса дополнительных мер, направленных на предупреждение противоправного поведения граждан, в том числе по предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья, а также асоциального поведения в сфере семейно-бытовых отношений, осуществляемого в период времени с 20.12.2022 по 09.01.2023 года, 05.01.2023 года в 10.00 в актовом зале РОВД по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Пионерская, д. 2, было проведено профмероприятие с гражданами, состоящими на профилактических учетах в ОВД Буда-Кошелевского райисполкома.

С данной категорией граждан были проведены профилактические беседы о недопустимости совершения административных правонарушений и преступлений, в том числе и в сфере семейно-бытовых отношений, злоупотребления спиртными напитками.

Старший инспектор профилактики ООПП Буда-Кошелевского РОВД А.М. Шумилова.