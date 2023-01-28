От витамина D зависит состояние и качество наших костей, десен, зубов и мышц. Он влияет на функцию сердечно-сосудистой системы, предотвращает деменцию и стимулирует мозговую деятельность. Витамин D является жирорастворимым веществом и очень важен для баланса минералов в человеческом теле. Для того чтобы ребенок рос здоровым, можно начать давать ему витамин Д практически с первых дней жизни, рассказала врач-педиатр Нуржамал Асылбековна.



Медик пояснила, что из всех форм витамина D наиболее важны для организма эрголькальциферол (D2) и холекальциферол (D3).

– До 80% витамина D3 образуется в коже под воздействием солнечных лучей, 20% организм получает с пищей животного

происхождения и из препаратов. D2 мы можем получить только при употреблении растительной пищи, – объяснила она.

Педиатр посоветовала давать витамин D всем недоношенным детям с возраста 14 дней, а всем доношенным – в возрасте 1 месяц дозировкой 1000 МЕ в сутки.

sb.by