Марафон добрых дел шагает по Будакошелевщине. Традиционно активное участие в нем принимают общественные организации. В рамках республиканской благотворительной акции «От всей души» свое внимание и тепло постояльцам Рогинской больницы сестринского ухода подарили председатель РО РОО «Белая Русь» Татьяна Чечко и председатель райкома профсоюза работников образования и науки Нина Ананич. Не остались в стороне и неравнодушные люди: волонтеры из начальной школы райцентра передали пожилым людям теплые вещи и предметы одежды.

Новогодние праздники – это, как известно, время чудес. Его с нетерпением ждет не только детвора, но и надеются люди пожилого возраста. Сделать новогодние дни еще более радостными и счастливыми стараются представители районных общественных организаций.

По словам Татьяны Чечко, помощи и заботы много не бывает, особенно, когда речь идет о пожилых людях, волею судьбы оказавшихся вне стен родного дома. Они, как никто другой, нуждаются в душевном тепле, поддержке и внимании. Ведь не зря говорят, что доброе слово и камень растопит. Порой человека достаточно выслушать, поговорить о наболевшем и вселить уверенность, и он на внешний мир смотрит уже совсем иначе.

К слову, в таком составе участники акции уже не в первый раз посещают постояльцев больницы сестринского ухода. Среди них уже немало знакомых лиц. И каждый из них старается поделиться с гостями своими новостями. А они, в свою очередь, традиционно приехали не с пустыми руками: сладости и фрукты станут приятным дополнением к рациону. Еще одним хорошим и нужным подарком для пожилых людей стали вещи и одежда, собранные по инициативе волонтера начальной школы г. Буда-Кошелево Натальи Артюх.

Как отметила Нина Ананич, подобные встречи всегда оставляют после себя неизгладимое впечатление. Ведь за плечами каждого человека прожитая жизнь, со всеми ее тяготами и трудностями. От этого еще больше хочется окружить их вниманием и заботой, подарить частичку доброты. Также она подчеркнула, что эта традиция будет продолжена, и по мере возможности они и впредь будут наведываться в гости к своим друзьям.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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