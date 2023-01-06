Профсоюзы Гомельской области присоединились к поздравительному марафону «От всей души», сообщили БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.

В эти дни акция «От всей души» набирает обороты по всей стране. Так, председатель районного объединения профсоюзов Лариса Леглик и председатель районного Совета депутатов Виктория Ладутько подарили тепло общения и сладости ветерану Великой Отечественной войны Надежде Шеиной из деревни Михальки Гомельского района.

Свою землячку односельчане называют живой легендой. Свой след в ее биографии оставили военные лихолетья, но несмотря на это, она сохранила оптимизм и жизнеутверждающую позицию. В свое время по окончании школы прошла курсы связистов. Сначала какое-то время была санитаркой в военном госпитале, а с 1943 года стала непосредственным участником военных действий. По ее словам, служба в 263-м отдельном батальоне связи II Белорусского фронта подарила встречу с удивительными людьми, которые стали настоящими друзьями для нее. Также молоденькая связистка в тот период встретила свою половинку — Ивана Шеина, который тоже был связистом. Немногочисленные фотографии до сих пор хранит ее альбом с фронтовыми снимками.

«Очень рада сегодняшней встрече. Приятно, что нас не забывают, окружают вниманием», — поделилась ветеран.

В Год мира и созидания особое внимание уделяется и тем, кто помогал укреплять экономическую основу страны. Акция «От всей души» объединяет людей разных поколений и профессий с возможностью поблагодарить тех, кто посвятил годы жизни созидательному труду для развития региона и страны. Поэтому Лариса Леглик и Виктория Ладутько приветствовали учителя на заслуженном отдыхе с 38-летним стажем Екатерину Шаповалову и водителя агропромышленной отрасли Митрофана Мисоченко, который посвятил делу более 30 лет. «Встреча получилась очень теплой. Ветераны труда вспоминали о своей работе, о совместной семейной жизни — а прожили вместе уже более 50 лет. Они остаются хранителями таких простых, но важных ценностей», — подчеркнула Лариса Леглик.

Частичку добра подарили представители профсоюзной первички Чкаловской базовой школы Гомельского района пациентам Стародятловичской больницы сестринского ухода. Они пришли в гости с новогодними сувенирами «Конфетки в конфетке», которые подготовили ребята со школы. Для каждого нашлись добрые слова.

«Республиканская благотворительная акция для пожилых «От всей души» — дополнительная возможность проявить заботу и внимание, подарить настроение нашему старшему поколению. Уделить им хоть немного времени, просто пообщаться, обсудить сегодняшние новости, вспомнить былые трудовые годы. Ведь ничто не заменит им тепло общения, которое дает ощущение востребованности», — отметил председатель Гомельского областного объединения профсоюзов, член Совета Республики Алексей Неверов.

belta.by