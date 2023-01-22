В этом убеждена животновод по доращиванию крупного рогатого скота МТФ «Дербичи» Галина Маслакова. Со своей работой она успешно справляется, хоть участок у нее непростой: женщина ухаживает за самыми маленькими телятами – с рождения и до трех месяцев. А помогают ей в этом любовь к профессии и добросовестное отношение к делу.

Каждый день Галина Викторовна спешит на работу, где ее с нетерпением ждут маленькие подопечные, а их нужно не только накормить и напоить, но и создать все условия, чтобы они росли крепкими и здоровыми. И даже то, что это самая беспокойная категория молодняка, с которой не все хотят работать из-за высокой ответственности, ее нисколько не пугает.

– Маленькие телята еще очень слабы, они только начинают набирать силу и, соответственно, могут болеть. Моя задача – следить за их состоянием. Если замечаю какие-либо изменения, я должна своевременно обратиться за помощью к ветврачу. Тут самое главное – не упустить момент, когда у животного начинается недомогание, помочь ему сохранить жизнь и набрать вес. Я для них как мама. С момента рождения выпаиваю своих малышей молозивом, потом вводится молоко определенной температуры. Когда всеми этими тонкостями овладеваешь, справляться с поставленными задачами гораздо проще, – делится животновод.

«Детей» у Галины Викторовны сейчас порядка 140. Каждому из них она старается уделить должное внимание. Рабочий день нашей героини проходит в постоянной суете. С утра надо всех по очереди напоить и накормить, навести порядок в домиках, где обитают малыши. За всем нужен глаз да глаз.

В сельхозотрасль наша героиня пришла по зову сердца. Ее отец в свое время был бригадиром полеводческой бригады в ОАО «Рогинь», там же трудилась и мама. Он нередко брал Галину с собой на поля, давая возможность не только наблюдать за особенностями работы на земле, но и самой участвовать в этом процессе. Неудивительно, что ее первым рабочим местом стала полеводческая бригада родного хозяйства. Хотя после школы она поступила учиться на швею-закройщицу, но профессию так и не получила: не смогла привыкнуть к жизни в большом городе. Вот и вернулась домой, недоучившись всего полгода. Однако знания, полученные в училище, все же ей пригодились. Когда появляется свободное время, а его у животновода не так уж и много, она с удовольствием садится за швейную машинку.

К слову, Галина Маслакова многодетная мама не только на работе: дома ее ждут трое своих детей. Семнадцатилетняя Сабина учится на овощевода в Гомеле. Кроме того, увлекается флористикой. Второклассник Даниил, как и большинство мальчишек, хочет получить мужскую профессию: видит себя водителем большегруза или автобуса, не против стать и спасателем. Младшей, Милане, три с половиной года. Пока она ходит в детский сад и радует маму своими первыми успехами. Галина Викторовна мечтает, чтобы дети выросли достойными людьми и нашли свое место в жизни.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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