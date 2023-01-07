60 лет биографии главного миротворца Гомельщины Тимофея Глушакова связаны с нашим регионом.

15 января 2023 года исполняется 85 лет со дня образования Гомельской области. Эти годы были наполнены многими событиями, связанными со строительством новой жизни, народной борьбой с захватчиками в годы Великой Отечественной войны, возрождением региона, на карте которого появились современные города, крупные промышленные предприятия, объекты АПК, создана многочисленная сеть учреждений социального назначения. История Гомельщины тесно переплетена с судьбами людей. О некоторых из них, кто внес заметный вклад в развитие области и нашего района, мы расскажем в редакционном проекте «Гомельщина: летопись в лицах». Открывает наш цикл встреча с Тимофеем Ивановичем ГЛУШАКОВЫМ – кавалером орденов Трудового Красного Знамени, «Знак Пашаны», Франциска Скорины, в прошлом – руководителя в сельскохозяйственной и топливной отраслях, главы районов, а ныне – председателя правления областного отделения ОО «Белорусский фонд мира».

УРОК НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Тимофей Глушаков – уроженец Витебской области (д. Янковщина Дубровенского района). Но вся его трудовая биография связана с Гомельщиной. Сюда он приехал в начале 1960-х годов после окончания Витебского ветеринарного института. Молодой специалист получил направление в Жлобинский район, где его быстро приметили и назначили главным ветврачом совхоза «Лукский». А затем по совместительству – секретарем парткома хозяйства.

– В те годы это было одно из лучших хозяйств в области, – вспоминает Тимофей Иванович. – Работать здесь для меня было честью. «Лукский» был одним из полигонов для внедрения новых технологий. Здесь получали одни из самых высоких надоев молока – более 2800 кг на корову. А наша парторганизация была самая многочисленная среди сельхозорганизаций района – 78 человек.

В тот период, будучи еще молодым работником, Тимофей Глушаков получил свои первые награды – Почетную грамоту Верховного Совета БССР и серебряную медаль на ВДНХ.

В 1968 году его назначают заместителем начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома. И вскоре Жлобинский район занимает третье место в республике по надоям молока.

– Я не ставлю это себе в заслугу, – говорит Тимофей Иванович. – Это – результат коллективной работы. Мыслить и действовать так меня научил председатель правления колхоза им. Кирова (Старая Рудня), Герой Социалистического Труда, участник войны Михаил Герасимович Маршин, преподав однажды мне хороший урок. Как-то приехал я к нему в хозяйство с проверкой. Нашел нарушения. И поставил их на вид. На это Михаил Герасимович спокойно ответил: «Да, согласен, есть недоработки. Но это не только моя вина, но и Ваша как представителя райсельхозпрода. Поэтому давайте устранять их вместе, коллективно».

НА ОТВЕТСТВЕННЫХ ПОСТАХ

Молодого инициативного специалиста заметили в области и перевели на более ответственную должность – начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Калинковичского райисполкома. А вскоре он стал председателем райисполкома.

Очередное назначение, еще более высокое, не заставило ждать. С 1975 по 1983 год Тимофей Глушаков работал первым секретарем Брагинского райкома КПБ. Этот маленький район оказался на слуху у руководства республики. Здесь стали получать большие урожаи зерна. Во многом это было достигнуто благодаря высокой культуре земледелия. Тимофей Иванович вспоминает:

– Посмотреть на наши поля прилетел на вертолете первый секретарь ЦК КПБ Петр Машеров. Мы вдвоем сели в машину и поехали по полю. И тут Петр Миронович спрашивает у меня: «Мы что, по асфальту едем?». Настолько ухоженными были наши поля.

Жители Брагинщины не забыли, что для их района сделал Тимофей Глушаков. В знак признания его заслуг ему в 2008 году было присвоено звание «Почетный гражданин г. п. Брагин».

Более 15 лет Тимофей Глушаков работал заведующим отделом топлива Гомельского облисполкома. Под его руководством была проделана огромная работа по укреплению материально-технической базы данной отрасли, прежде всего на местах.

– В районах, в том числе и в Жлобине, было построено 8 современных баз гортопов, – отмечает мой собеседник. – Благодаря этому удалось заметно увеличить объемы реализации топлива населению.

ПОСОЛ ДОБРОЙ ВОЛИ

В 1998 году Тимофей Глушаков возглавил областное отделение Белорусского фонда мира.

– Отказаться от этой должности я не мог, – говорит Тимофей Иванович. – Кто, как не я и мои ровесники, пережившие самую страшную войну, должны возвысить свой голос за мир, рассказывать молодежи о цене, которую за него заплатил наш народ.

– В регионе – 25 районных организаций БФМ, – подчеркнул Тимофей Глушаков. – Наша работа сродни дипломатической. Мы – послы доброй воли. Кстати, Всемирным советом мира Тимофею Глушакову за активную миротворческую деятельность было присвоено почетное звание «Посол мира».

Многие мероприятия, проводимые Гомельским отделением БФМ, проходят и на Жлобинщине. В них активное участие принимает районное отделение организации, возглавляемое Валентиной Нехай. Среди таких ярких событий можно назвать Международный марш памяти и скорби «Дорогами сожженных деревень», областной фестиваль афганской песни «Время выбрало нас», др. Областное отделение БФМ оказало финансовую помощь в благоустройстве мемориала «Детям – жертвам войны» в Красном Береге и других районах: Брагинском – содействие в строительстве мемориала памяти сожженных деревень, Октябрьском и др. – проведение акции «Славим человека труда» и т. д.

Тимофей Глушаков вкратце рассказал и о планах объединения на 2023 год:

– 2023 год объявлен в нашей стране Годом мира и созидания. Мир и созидание – главное и в моей жизни и деятельности организации. Мы по-прежнему будем помогать ветеранам войны, заниматься патриотическим воспитанием молодежи. Планируем мероприятия, приуроченные к 80-летию освобождения нашей области от фашизма.

Николай ШУКАНОВ.

Фото из личного архива

Т. ГЛУШАКОВА.

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