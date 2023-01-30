На сайте президента Украины опубликован список из 182 предприятий и трех предпринимателей, против которых правительство страны ввело односторонние ограничения, сообщает ТАСС. Об это рассказали в БелТА.

Среди прочих компаний в список вошли «Уралкалий» и «Беларуськалий», а также Белорусская железная дорога.

В субботу, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об ограничительных мерах. В приложении к указу фигурируют Московский коксогазовый завод, группа компаний «Титан», АО «Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова», «Щекиноазот», Сибирская угольная энергетическая компания. Также в списке есть такие предприятия, как Гомельский химический завод и «Омск карбон Могилев».

В новый список включены многие российские и белорусские лизинговые компании: «ПСБ лизинг», «ВТБ лизинг», «Газпромбанк лизинг», «ЮниКредит лизинг». Кроме того, там есть компании, которые занимаются транспортировкой нефтепродуктов.

Ограничения ведены против Рузаевского завода химического машиностроения и компании «Алтайвагон». Также в списке оказались ОАО «Белгазпромбанк» и «Беллесэкспорт» Министерства лесного хозяйства Беларуси.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель