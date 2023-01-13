Звание «Ученый года НАН Беларуси — 2022» присвоено заведующему кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета, доктору медицинских наук, профессору, члену-корреспонденту Игорю Карпову, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Высокого звания ученый удостоен за значительный личный вклад в развитие научных исследований в области клинической медицины, разработку и внедрение инновационных методов диагностики и лечения инфекционных заболеваний, достижения в подготовке научных кадров высшей квалификации.

Игорь Карпов окончил в 1980 году Минский государственный медицинский институт. Доктор медицинских наук (2000), профессор (2003), член-корреспондент НАН (2021). С 2000 года — заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ.

Он известный ученый в области вирусных и бактериальных инфекций, их диагностики и этиотропной терапии. Основные научные труды фундаментального и прикладного характера посвящены изучению клинических особенностей актуальных инфекционных заболеваний, разработке и внедрению в практику новых оптимальных подходов при лечении ВИЧ-инфекции, хронического вирусного гепатита, гриппа, COVID-19, бактериального и вирусного сепсиса, нейроинфекций, нозокомиальных осложнений. Под его руководством изучена этиологическая структура ВИЧ и модифицирована этиотропная терапия этого заболевания, впервые в СНГ создана система оказания медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией на базе инфекционных стационаров. Получены новые данные по структуре нейроинфекций, установлены новые клинические формы течения заболеваний в Беларуси. Разработаны и включены в национальные протоколы принципы этиотропной терапии бактериальных заболеваний, вирусного и бактериального сепсиса, гриппа, COVID-19.

Игорь Карпов является заместителем руководителя республиканской межведомственной рабочей группы по преодолению COVID-19 с 2020 года, активно участвует в организации и проведении заседаний, неоднократно представлял научные доклады по актуальным вопросам диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, профилактики заболевания. Он автор более 500 научных работ, в том числе 4 монографий, 9 коллективных изданий, более 20 инструкций по применению, 30 авторских свидетельств на изобретения.

Он является членом Европейского общества клинических микробиологов и инфекционных болезней, Международной организации по рациональному применению антибиотиков, Восточноевропейской академии по ВИЧ/СПИД, Руководящего комитета по ВИЧ/СПИД EuroSIDA, главным внештатным инфекционистом Министерства здравоохранения Беларуси. Награжден медалью «За трудовые заслуги» (2013), почетными грамотами Совета Министров, Министерства здравоохранения, НАН Беларуси, Национального собрания, знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь», нагрудным знаком отличия имени В.М.Игнатовского НАН Беларуси. Заслуженный врач Беларуси (2017), народный врач Беларуси (2020).

Конкурс «Ученый года Национальной академии наук Беларуси» учрежден в январе 2018 года. Его цель — выявление и поощрение наиболее эффективно работающих в конкурсном году ученых из числа академиков и членов-корреспондентов, а также научных работников высшей квалификации, работающих в научных организациях НАН Беларуси, которые имеют значимые личные достижения в научно-исследовательской деятельности, вносят весомый вклад в развитие научной и инновационной деятельности в стране, укрепление международного авторитета Академии наук Беларуси, подготовку кадров высшей научной квалификации.

Звание «Ученый года» присваивается ежегодно в канун празднования Дня белорусской науки на основании результатов конкурсного отбора. Уже было проведено пять конкурсов. Звания «Ученый года» удостоены пятеро ученых: в 2017 году — член-корреспондент Эмилия Коломиец, в 2018 году — академик Николай Казак, в 2019 году — член-корреспондент Александр Коваленя, в 2020 году — академик Владимир Агабеков, в 2021 году — академик Александр Ильющенко.

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