Актуальным, значимым и важным стало название 2023 года, которое объявил Президент А.Г. Лукашенко. «Год мира и созидания» — что может быть важнее в этой хрупкой, нестабильной, напряжённой обстановке на нашей планете! Новшеством стала рекомендация провести первый урок 2023 года в каждом классе всех школ под такой же темой. Для ребят 3, 4 классов этот урок станет особенно запоминающимся. В начале они от председателя Уваровичского сельского совета Пантелеенко В.В. узнали о значении этого важного урока, особенностях выбора названия года, а также направлениях деятельности общества в «год мира и созидания». Надолго запомнится учащимся реальный, можно сказать, живой пример человека, который отдал свою жизнь борьбе за мирное будущее Родины в годы Великой Отечественной войны, созидательному труду ради неё. Это Андреенко Александр Егорович — уроженец деревни Радеево. А рассказала о нём приглашённая на урок в этот знаковый день дочь героя-земляка Сивенкова Валентина Александровна. Сама педагог с большим стажем, она умело и содержательно донесла до детей, как помнит и гордится их семья её отцом. Уже третье поколение своего рода они воспитывают на примере патриотизма, самоотверженности, бескорыстного служения своей Родине. В дополнение слов Валентины Александровны выступил житель деревни Радеево Веремеев Вячеслав Илларионович, который был инициатором по установлению памятной мемориальной доски на доме, где жил скромный и героический односельчанин — Андреенко А.Е.. А сейчас в планах этого инициативного человека создать небольшой мемориальный комплекс памяти героев-земляков, которые, не жалея жизни, отстаивали для нас светлое будущее. Со слезами на глазах Артёменко Клавдия Ивановна — жительница деревни Радеево прочитала ребятам стихотворение, которое посвятила Александру Егоровичу Андреенко. Доступное по содержанию и детского осмысления, оно тронуло каждого маленького участника этой значимой встречи. Очень уместной и интересной стала подготовленная инициатором этого замечательного мероприятия — классным руководителем 4 «А» класса Климовой Кларой Александровной презентация о героическом жизненном пути героя-земляка. А комментировала слайды библиотекарь городской библиотеки Журова Л.В.. С большим интересом и с замиранием сердца на некоторых моментах учащиеся воспринимали информацию важных и почётных гостей. Итогом урока стало то, что ребята смогли сделать вывод о том, как важно беречь мир, как важно каждому сделать бескорыстно много для процветания и благосостояния Родины. А маленький символический голубь мира в руках каждого из детей станет своеобразным посланником к миру и созиданию!!!

Наталья Михайловна Альхова