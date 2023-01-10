По обновленным правилам в вузы будут зачислять по результатам двух ЦЭ (по языку и предмету на выбор), одного ЦТ и по среднему баллу аттестата. Все абитуриенты без исключения будут предоставлять характеристику из школы (колледжа), с места работы.

Ее выдадут по установленной форме. И хотя она никак не влияет на сам процесс поступления или на конкурс, это будет ценный документ, позволяющий оперативно организовать работу в учреждении образования с зачисленным студентом по различным направлениям, включая образовательную деятельность, воспитательный процесс, вовлечение в спортивную жизнь, в творчество…

ЦИФРА Централизованный экзамен сдадут 54 тысячи человек в этом учебном году. Из них около 53 тысяч — 11‑классники.

ВНИМАНИЕ — РЕПЕТИЦИЯ! 28 января в стране пройдет репетиционный централизованный экзамен. В нем примут участие все выпускники школ. Будут задействованы 144 пункта ЦЭ. Такой контрольный прогон позволит отработать механизм проведения испытания от а до я.

Министерство образования Республики Беларусь.