Сегодня на базе кинотеатра прошел благотворительный концерт «Волшебство в Рождество», организованный стараниями священнослужителей прихода храма Святителя Николая Чудотворца.

Юные таланты из Буда-Кошелевской детской школы искусств и вокального ансамбля «ГолосОК» центрального районного Дома культуры поздравили с рождественскими праздниками школьников райцентра и прихожан. Благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей храма Святителя Николая Чудотворца Сергий Пешко присоединился к поздравлениям и пожелал учащимся успехов в учебе и на жизненном пути.

Фоторепортаж с места событий.

Алина ЮРИНСКАЯ

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