Министерство промышленности Беларуси представит самые прогрессивные разработки на международной промышленной выставке «Иннопром». Об этом сказал заместитель министра Дмитрий Харитончик на рабочем совещании по вопросам организации и проведения форума, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минпрома.

Дмитрий Харитончик напомнил, что Беларусь выступит страной-партнером выставки. Соорганизатором выставки определено Министерство промышленности. «Необходимо достойно представить страну, показать все лучшие достижения, провести форум на высоком организационном уровне», — сказал заместитель министра.

Он также высказал уверенность, что участие Беларуси в качестве страны-партнера в «Иннопром» послужит дополнительным мощным стимулом для расширения промышленно-технологической кооперации между двумя странами.

Предполагается работа белорусской экспозиции на общей площади около 2 тыс. кв.м по трем разделам: промышленное производство, промышленная кооперация и импортозамещение. Свои лучшие модели и прогрессивные разработки представят флагманы белорусской промышленности МАЗ, БЕЛАЗ, «Гомсельмаш», ММЗ, «АМКОДОР», «Бобруйскагромаш», БКМ-Холдинг, БМЗ, «Интеграл», «Могилевлифтмаш», БАТЭ, «Горизонт», «Атлант», станкостроительные предприятия и др.

Заместитель министра сообщил, что совместно с Минпромторгом России и Постоянным комитетом Союзного государства прорабатывается возможность проведения тематической презентации по союзным проектам.

По итогам форума ожидается заключение знаковых контрактов между белорусскими и российскими компаниями.

Международная промышленная выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и выступает главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России. В текущем году форум состоится 10-13 июля в Екатеринбурге, его главная тема — «Устойчивое производство: стратегии обновления». На интеллектуальной площадке руководители бизнеса и власти предложат свои решения по преодолению рисков и угроз.

Беларусь — многолетний партнер данной выставки. Взаимовыгодное сотрудничество государств-союзников укрепляет технологический суверенитет и расширяет торгово-экономический потенциал обеих стран. Минпромторг России и Минпром Беларуси активно работают по широкому кругу вопросов промышленной повестки. Формируются новые производственные цепочки, реализуются высокотехнологичные и наукоемкие проекты по таким приоритетным направлениям, как сельхозмашиностроение, автомобилестроение, станкостроение, радиоэлектроника, фармацевтическая, легкая и химическая промышленность, энергетическое машиностроение и многим другим направлениям.

«Белорусские компании всегда масштабно представлены на выставках «Иннопром». Уверен, что экспозиция страны-партнера в 2023 году оправдает самые смелые ожидания и на достойном уровне продемонстрирует технологический потенциал Беларуси для посетителей выставки», — считает программный директор «Иннопром» Антон Атрашкин.

Экспозиция страны-партнера — одна из ключевых особенностей выставки. В 2022 году страной-партнером выступил Казахстан, в 2021 — Италия, в предыдущие годы этим статусом обладали Турция, Республика Корея, Индия, Япония, Китай.

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