Об этом заявила заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич, подводя первые итоги работы оперативно-информационной линии профсоюзов по вопросам стоимости и наличия товаров в магазинах страны.

Такая горячая линия в национальном профцентре действует с 19 января. На нее поступают звонки со всех регионов Беларуси, принято уже порядка 100 обращений граждан.

По словам Елены Манкевич, людей волнуют разные вопросы, которые так или иначе связаны с ценами на продукты, их качеством и ассортиментом. К примеру, граждане обращали внимание на разницу цен на один и тот же товар в разных магазинах. Было и несколько обращений по поводу высоких цен на сезонные овощи.

– Такие звонки требуют дополнительной проверки: мы обращаемся к производителям, чтобы видеть отпускную цену и понимать, как формируется стоимость в разных торговых объектах. Зафиксированы единичные случаи, когда стоимость того или иного товара действительно значительно выросла за небольшой период, например, это касается рыбы в одном из магазинов Гродненской области, – отметила заместитель председателя ФПБ.

Полученная с мест информация проверяется оперативно, поскольку профсоюзы представлены в каждом районе страны. Как только на горячую линию поступает звонок, обращение передается профсоюзному специалисту, который идет в указанный магазин, чтобы в реальности видеть и понимать, существует проблема или нет. Если информация подтверждается, к решению вопроса подключаются отраслевые профсоюзы.

– При необходимости информация о случаях завышения цен передается регуляторам – в Министерство торговли и антимонопольного регулирования, Комитет госконтроля. Отдельные вопросы решаются с помощью органов местной власти. Это, например, это касается жалоб на работу автолавок в деревнях или закрытый в агрогородке магазин, – рассказала Елена Манкевич.

Заместитель председателя ФПБ отметила, что в целом информация о завышении цены на продукты питания составляет не более 10% от общего количества звонков. В ряде случаев полученные от граждан сведения не подтвердились.

Что касается наличия товаров на прилавках, то по этому вопросу также были только отдельные обращения. Например, люди жаловались на отсутствие детского кефира, уменьшение ассортимента продукции конкретного производителя хлебобулочных изделий.

Отсутствие системных проблем в вопросе роста стоимости и наличия товаров на полках магазинов подтверждает и ежемесячный профсоюзный мониторинг цен, проведенный в конце января по 89 товарным позициям в 264 магазинах 137 территориальных единиц страны.

Так, по сравнению с декабрем минувшего года зафиксировано только подорожание отдельных видов овощей, но это, как правило, связано с сезонностью, хотя расхождения по ценам в регионах тоже фиксировались.

– Мы видели это по так называемому «борщовому набору», куда из плодоовощной группы входят картошка, капуста, морковь, свекла, яблоки, лук. Если взять всего по килограмму и взвесить, то в Брестском регионе такой набор будет стоить 6,61 руб., в г. Минке – 8, 47 руб., – констатировала Елена Манкевич.

Кроме того, профсоюзы отметили, что в пределах 2-2,5% выросли в цене, к примеру, мука пшеничная, сметана 10-20% жирности, твердый сыр. В то же время практически прежнем уровне осталась стоимость творога, хлеба, сахара, риса, колбасы, кур, масла и яиц. Несколько дешевле стали крупы (гречневая, овсяная и перловая), бобовые (горох, фасоль), маргарин, соки, сосиски, сардельки, чай черный.

– Мы получаем не так много звонков на оперативно-информационную линию по поводу конкретного удорожания продуктов питания, наиболее востребованных населением. Ситуация в январе стабильная, и это радует. Зафиксированы лишь единичные проблемные моменты в работе торговых объектов. К тому же в абсолютном большинстве магазинов, где проводился мониторинг, необходимый ассортимент был в наличии. Отсутствие отдельных товаров в торговой сети не носит системного характера, – констатировала заместитель председателя ФПБ.

Напомним, что если вы столкнулись с необоснованным повышением цены, отсутствием конкретного товара в магазине или сокращением ассортимента, сообщите об этом по одному из телефонов:

+375 29 612 90 85

+375 44 702 62 38

+375 44 701 46 74

+375 44 702 08 93

+375 44 701 54 71

Ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

Вы позвонили – профсоюзы проверили!