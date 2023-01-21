19 января в Беларуси отметили свой праздник представители мужественной и благородной профессии – спасатели Выезды на помощь, занятия, уход за техникой, отжимание и волейбол – что еще в распорядке у дербичских спасателей? Об этом в преддверии праздника корреспонденты «Авангарда» узнали из первых уст.

Пожарное аварийно-спасательное подразделение в Дербичах – одно из трех в составе РОЧС. Здесь посменно работают 16 человек: пожарные несут круглосуточное дежурство и выезжают на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасают людей и материальные ценности. И если ежегодно спасатели района совершают около 600 боевых выездов, то весомая доля, конечно же, и на счету дербичских пожарных.

Подразделение функционирует с 1986 года, о чем красноречиво свидетельствует дата на фронтоне здания. Поначалу пожарное депо относилось к местному сельхозпредприятию, а последние 29 лет входит в структуру районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Начальник поста – старший лейтенант внутренней службы Александр Бородин.

В день нашего приезда на посту дежурили мастера-спасатели – прапорщик Руслан Комаренко и старший сержант Сергей Роговенко, водители – старший прапорщик Алексей Макеев и младший сержант Николай Гордеенко. Познакомились с ними поближе. Алексей Макеев – самый опытный в смене, 23 года за рулем пожарного автомобиля – мечты всех мальчишек в детстве. Пришел сюда в 2002 году, до этого работал водителем в пожарной части в Буда-Кошелеве. У Николая Гордеенко, уроженца Чечерского района, стаж работы в РОЧС – только год, но новичка радушно приняли в коллективе. Сергей Роговенко живет в Кормянском районе, каждый раз преодолевает порядка 40 км в одну сторону к месту службы. А Сергей Комаренко местный, спасателем стал по примеру отца, первое время даже работал под его началом. Каждый, понятное дело, со своим характером, темпераментом. Но то, что мужчины стали одной командой, чувствуется сразу. Немногословные, как и подобает служивым, но открытые, добрые, а самое главное – надежные.

Смена длится сутки. Кажется, свободного времени у спасателей валом, если нет вызовов. Но не тут-то было: дежурство расписано по минутам. Рабочее утро начинается с построения. В 7.50 начальник предыдущей смены подводит итоги несения службы за прошедшие сутки, оценивает работу личного состава. А начальник заступающей смены проверяет готовность боевого расчета к несению службы, его внешний вид, состояние боевой одежды и снаряжения. Распределяет спасателей по номерам боевого расчета на пожарные автомобили, назначает на посты, дозоры и во внутренний наряд, проводит инструктаж. Словом, расписывает график на дежурные сутки, где, кроме непосредственных выездов на чрезвычайные ситуации, есть занятия по расписанию, уход за техникой, хозяйственные работы, физическая подготовка, охрана помещений и территорий.

Конечно, предусмотрено время на отдых и прием пищи, ведь от хорошего самочувствия спасателя зависит многое. А о физической подготовке и вовсе речи нет. К примеру, после поступления сигнала о помощи пожарный расчет в течение двух минут должен выехать за пределы подразделения. Кстати, это время, и даже лучшее, нам и продемонстрировали наши спасатели.

Не подводит их и техника. Машины «УРАЛ» и «ЗИЛ» хоть и не последнего поколения, но надежные и проверенные временем. К тому же с высокой проходимостью, что важно в сельской местности. Спасатели их сами ремонтируют, красят, берегут. Но раз в год машины обязательно проходят ТО в областном центре. Если одна из них выходит из строя, на этот случай предусмотрена резервная единица.

Из инструментов в арсенале у пожарных все необходимое – от веревки до гидравлической станции, которую при необходимости они монтируют на ходу. Те же гидравлические ножницы способны перерезать металлический прут толщиной почти в 2,5 см. Особенно важен и состав боевого комплекта одежды пожарных: в него входят огнеупорный костюм и диэлектрические сапоги, которые, кстати, обладают огнеупорным и противосдавливающим эффектом за счет титановых вставок, две пары перчаток.

Каждый спасатель, по словам наших героев, должен обладать рядом необходимых практических навыков в работе. К примеру, владеть несколькими видами вязания узлов, что не раз уже спасало человеческие жизни. Охотно поделились они секретом, как с помощью нитки снять с пальца застрявшее кольцо. Есть у наших героев в профессиональной жизни и трогательные истории спасения братьев наших меньших. Руслану Комаренко пришлось однажды выручать из беды аистенка и перевозить в Жлобинский зоопарк. Так он еще раз доказал, как эта мужественная профессия переплетена с добротой и отзывчивостью.

У дербичских спасателей район выездов достаточно большой. Самый дальний участок – деревня Курганье под Довском, до которой 40 км. Территория от Николаевки до Буды Люшевской – также их зона ответственности. Выезжает боевой расчет на помощь и в приграничные населенные пункты в Рогачевском, Чечерском и Кормянском районах.

Откладывает ли профессия отпечаток на жизнь, на характер? Такой вопрос мы задали боевой четверке напоследок. Для меня почему-то ответ спасателей был вполне предсказуем: служба, скорее, стала уже неотъемлемой частью их жизни. Спасатель обязан:

— за 3 с половиной минуты пробежать расстояние в 1 километр;

— подтянуться не менее 15 раз;

— за 30 секунд по пожарной лестнице подняться на высоту 3 этажа. Из профессионального кредо спасателей:

✓ риск обязательно должен быть оправданным;

✓ не должно быть расхлябанности в работе;

✓ время имеет огромное значение в любой ЧС;

✓ не навреди при оказании первой медпомощи.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец