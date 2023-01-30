С 10 декабря 2022 года
Введены новые термины и их определения :
- иные платежные инструменты;
- карточный платежный терминал;
- платежи в свой адрес;
- платежи в адрес третьих лиц;
- платежный терминал.
Используются термины:
«банковская платежная карточка», «платеж», «платежная услуга», «платежный агрегатор», «средства платежа», «эквайринг платежных операций» в значениях, определенных Законом Республики Беларусь от 19 апреля 2022 г. №164-3 «О платежных системах и платежных услугах»
С 10 марта 2023 года
Прием платежей платежными агрегаторами как в свой адрес, так и в адрес третьих лиц.
Дифференцированный учет данных о товарах, подлежащих товарной нумерации и штриховому кодированию, осуществляется с использованием GTIN, информация о которых содержится в «Банке данных электронных паспортов товаров».
С 22 июля 2023 года
Использование программных касс субъектами хозяйствования при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров, включая перевозки автомобилями-такси.
Возможность неиспользования кассового оборудования при автомобильных перевозках пассажиров автомобилями-такси, заказанными и оплаченными посредством электронной информационной системы только с использованием реквизитов банковских платежных карт.
С 1 июля 2025 года
Использование кассового оборудования субъектами хозяйствования, которое обеспечивает учет информации о маркированном товаре и передачу ее в систему контроля кассового оборудования.