С 10 декабря 2022 года

Введены новые термины и их определения :

иные платежные инструменты;

карточный платежный терминал;

платежи в свой адрес;

платежи в адрес третьих лиц;

платежный терминал.

Используются термины:

«банковская платежная карточка», «платеж», «платежная услуга», «платежный агрегатор», «средства платежа», «эквайринг платежных операций» в значениях, определенных Законом Республики Беларусь от 19 апреля 2022 г. №164-3 «О платежных системах и платежных услугах»

С 10 марта 2023 года

Прием платежей платежными агрегаторами как в свой адрес, так и в адрес третьих лиц.

Дифференцированный учет данных о товарах, подлежащих товарной нумерации и штриховому кодированию, осуществляется с использованием GTIN, информация о которых содержится в «Банке данных электронных паспортов товаров».

С 22 июля 2023 года

Использование программных касс субъектами хозяйствования при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров, включая перевозки автомобилями-такси.

Возможность неиспользования кассового оборудования при автомобильных перевозках пассажиров автомобилями-такси, заказанными и оплаченными посредством электронной информационной системы только с использованием реквизитов банковских платежных карт.

С 1 июля 2025 года

Использование кассового оборудования субъектами хозяйствования, которое обеспечивает учет информации о маркированном товаре и передачу ее в систему контроля кассового оборудования.