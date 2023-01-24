Ротавирусная инфекция – это острое инфекционное заболевание, в начальном периоде c признаками острой респираторной инфекции и с последующим присоединением рвоты, частого водянистого жидкого стула, повышения температуры тела.

Заболеваемость ротавирусной инфекцией на территории Гомельской области за 2022 год увеличилась в два раза. Число заболевших растет при сырой холодной погоде, в канун или во время подъема заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, эпидемии гриппа, за что инфекция получила неофициальное название – кишечный грипп. Болеют ею дети и взрослые, но наибольшему риску подвержены дети первых трех лет. На Гомельщине за 2022 год удельный вес детей, заболевших ротавирусом, составил 90%, в том числе до трех лет – 52%.

Источник болезни – больной или вирусоноситель, то есть человек без выраженных клинических признаков болезни, выделяющий ротавирусы. При контакте с такими людьми происходит заражение, особенно детей. Если больной не соблюдает правила личной гигиены, ротавирус в больших количествах попадает к нему на руки. Затем начинает действовать контактно-бытовой путь передачи: через рукопожатие, предметы обихода на работе, дома, а также через пищевые продукты. Кроме того, поскольку ротавирусы вызывают воспаление дыхательных путей, они, подобно вирусам гриппа, могут распространяться воздушно-капельным способом, например при чихании.

Поскольку любое заболевание легче предупредить, чем лечить, необходимо строго соблюдать правила личной гигиены. Они совсем простые.

По возвращении с улицы, перед приемом пищи, после посещения туалета и при любом загрязнении нужно вымыть руки с мылом.

Воспитывайте у детей привычку обязательно мыть руки после туалета и перед едой.

Регулярно проводите влажную уборку и проветривание помещений, особенно там, где есть маленькие дети.

Тщательно мойте игрушки, соски, бутылочки маленьких детей обязательно кипятите.

Фрукты, овощи мойте под проточной водопроводной водой, а для детей младшего возраста ополаскивайте кипяченой водой или кипятком. Обязательно нужно мыть фрукты, которые чистятся: апельсины, бананы, мандарины, в противном случае микробы, засевшие на кожуре, попадут в рот.

Для питья желательно использовать кипяченую или бутилированную воду.

Для детей первого года жизни главные меры профилактики – грудное вскармливание и тщательное соблюдение членами семьи правил личной гигиены.

Не забывайте о закаливании, полноценном питании – всё это повышает защитные силы организма.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель