Четко соблюдать графики ремонта сельхозтехники, — потребовал от руководства Ветковского района и руководителей хозяйств председатель облисполкома Иван Крупко.

«Тем более, — подчеркнул губернатор, — что в районе для этого есть ресурсы, а в области — необходимая ремонтно-техническая база».

Ветковский район стал сегодня площадкой для проведения очередного семинара-совещания по вопросам работы агропромышленного комплекса Гомельщины.

Ход ремонтных работ в машино-тракторных парках сельхозорганизации, подготовка к весеннем севу, перспективы развития отрасли животноводства и другие вопросы глава региона Иван Крупко обсуждает с руководством четырех районов — Гомельского, Добрушского, Буда-Кошелевского и Ветковского.

В первую очередь на встрече сделан анализ работы АПК Ветковщины, рассмотрен вклад сельхозпредприятий в развитие района. Все вопросы рассматриваются с привязкой к конкретным хозяйствам и детальным анализом каждого контролируемого показателя.

Гомельщина официально