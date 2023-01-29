Порою мы даже не подозреваем, насколько опасным может быть то или иное растение. Внешний вид зачастую бывает обманчив: встреча с безобидным на первый взгляд цветком может иметь не самые приятные последствия. О растениях, к которым лучше не прикасаться, рассказала биолог Ольга Дуброва.

Олеандр

Одним из самых опасных растений биолог назвала олеандр – культуру с небольшими розовыми цветками.

– Все части этого растения ядовиты, даже запах может вызвать головную боль. Если вы выращиваете дома олеандр, тщательно мойте руки после того, как прикоснетесь к нему. Постарайтесь не подпускать к растению детей и животных, – рассказала Ольга Дуброва.

Амариллис

Она также порекомендовала быть осторожнее с такими культурами, как амариллис и спатифиллум. Если сок растений попадет на кожу, не исключены раздражения. Сок амариллиса иногда даже приводит к ожогам.

Ландыш

Ольга Дуброва добавила, что знакомый каждому ландыш не такой безобидный, как кажется.

– Навряд ли кому-то в голову придет есть листья ландыша, но яркие красные ягоды нередко привлекают внимание. Некоторые посетители леса могут перепутать их с брусникой. Стоит помнить, что все части ландыша ядовиты, поэтому старайтесь обходить растение стороной, – подчеркнула эксперт.

Белладонна

Еще одна культура, которую не следует трогать – белладонна. Растение имеет необычные цветки, чем привлекает внимание. Об опасности предупреждает неприятный запах. Сейчас белладонну можно найти в составе некоторых кремов, однако самостоятельно пытаться ее использовать не стоит.

Болиголов пятнистый

– Еще одно растение, от которого я бы посоветовала держаться подальше, – болиголов пятнистый. Его иногда путают с петрушкой. Болиголов пятнистый считается одним из наиболее опасных для человека растений, произрастающих в Беларуси. Его категорически нельзя есть, не рекомендуется брать его в руки и даже вдыхать аромат этих мелких белых цветков, – обратила внимание специалист.

Источник: http://gp.by

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