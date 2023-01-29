Порою мы даже не подозреваем, насколько опасным может быть то или иное растение. Внешний вид зачастую бывает обманчив: встреча с безобидным на первый взгляд цветком может иметь не самые приятные последствия. О растениях, к которым лучше не прикасаться, рассказала биолог Ольга Дуброва.
Одним из самых опасных растений биолог назвала олеандр – культуру с небольшими розовыми цветками.
– Все части этого растения ядовиты, даже запах может вызвать головную боль. Если вы выращиваете дома олеандр, тщательно мойте руки после того, как прикоснетесь к нему. Постарайтесь не подпускать к растению детей и животных, – рассказала Ольга Дуброва.
Она также порекомендовала быть осторожнее с такими культурами, как амариллис и спатифиллум. Если сок растений попадет на кожу, не исключены раздражения. Сок амариллиса иногда даже приводит к ожогам.
Ландыш
Ольга Дуброва добавила, что знакомый каждому ландыш не такой безобидный, как кажется.
– Навряд ли кому-то в голову придет есть листья ландыша, но яркие красные ягоды нередко привлекают внимание. Некоторые посетители леса могут перепутать их с брусникой. Стоит помнить, что все части ландыша ядовиты, поэтому старайтесь обходить растение стороной, – подчеркнула эксперт.
Еще одна культура, которую не следует трогать – белладонна. Растение имеет необычные цветки, чем привлекает внимание. Об опасности предупреждает неприятный запах. Сейчас белладонну можно найти в составе некоторых кремов, однако самостоятельно пытаться ее использовать не стоит.
Болиголов пятнистый
Источник: http://gp.by
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