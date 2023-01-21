На минувшей неделе в Молодечно прошел один из главных борцовских турниров сезона – чемпионат Беларуси. 5 насыщенных соревновательных дней, 3 вида борьбы. За звание лучших и места в национальной сборной сразились более трехсот спортсменов.



Для воспитанницы ДЮСШ «СПАРТА» Яны Костуновой год начался ярко и активно. Молодая спортсменка в очередной раз смогла заявить о себе. В напряженной борьбе в весовой категории до 55 кг она заняла второе место, став серебряным призером чемпионата.

Желаем нашей землячке новых побед в покорении спортивного олимпа.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из личного архива Яны Костуновой