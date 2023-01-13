В рамках контроля за работой животноводческих объектов сельскохозяйственных организаций в зимних условиях Комитет государственного контроля Гомельской области 13 января проведет «горячую линию» с населением области.

Во время «горячей линии» граждане с 9.00 до 13.00 по телефону 8 (0232) 23-83-70 и 22-03-17 могут сообщить об имеющихся проблемах, нарушениях и недостатках при содержании скота на животноводческих объектах сельскохозяйственных организаций Гомельской области.

Поступившая в ходе проведения «горячей линии» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.