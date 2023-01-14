В этот день Христос принял обрезание, установленное, согласно ветхозаветному закону, для всех младенцев мужского пола, и при этом ему было наречено имя Иисус, возвещенное Пресвятой Богородице архангелом Гавриилом в день Благовещения (Лк. 1, 31 — 33; Лк. 2, 21). Как трактуют это христианские богословы, Господь принял обрезание, чтобы никто не мог усомниться в том, что он был не только истинным Богом, но и истинным Человеком. Впоследствии у христиан обрезание было заменено Таинством Крещения. Отметим, что имя Иисус – пророческое, смысл его с древнееврейского – Господь спасает.

Святитель Василий стал одним из тех проповедников и богословов, кто заложил фундаментальные основания церковной жизни. Именно он составил богослужебный чин Литургии, написал множество богословских трудов, в т.ч. о творении мира, а также книги против еретиков-ариан. Все свои средства святитель употреблял в пользу бедных: создавал богодельни, лечебницы, монастыри.

Елена ДОРОШКО