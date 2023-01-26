Задать вопрос юристу и получить консультацию бесплатно можно уже в следующий четверг – 26 января по всей стране пройдет республиканский день профсоюзных правовых приемов.

Более 100 юристов Федерации профсоюзов разъедутся по регионам Беларуси, чтобы оказать квалифицированную помощь гражданам. Они проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Такую форму работы правовые инспекторы практикуют с 2015 года. Как правило, приемы проходят в районных, городских объединениях профсоюзов, а также непосредственно на предприятиях.

На предыдущем дне правовых приемов в декабре за помощью к профсоюзным специалистам обратился 421 человек.

Время и место приема можно узнать с 23 по 25 января по телефону (8-0232) 32-90-85 (Сташук Татьяна Александровна, Гомельское областное объединение профсоюзов) или ознакомиться по ссылке https://gomel.1prof.by/grafik-priema-grazhdan/