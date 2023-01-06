Дима Григоренко из Гомеля о своём сложном диагнозе узнал в возрасте 7 лет. Сахарный диабет 1 типа инсулинозависимый сильно изменил образ жизни ребёнка и всей семьи. Есть по часам, каждую порцию взвешивать и записывать, каждые два часа измерять уровень сахара в крови и делать ещё с десяток уколов инсулина. И так каждый день!
Всё это ребёнку приходилось учиться делать самостоятельно. Уже несколько лет Дима живёт в режиме жесткого самоконтроля, но мечтает о более свободной жизни. Облегчить участь пациента с сахарным диабетом могут специальные диагаджеты – инсулиновая помпа и система непрерывного мониторирования глюкозы в крови. Стоимость набора необходимых приспособлений немаленькая – 14 531 рублей. За помощью семья обратилась в Центр «Вера».
Стал капризным, уставал и много пил
Дима был обычным ребёнком, рос, развивался, закончил первый класс и был полностью здоров.
«В сентябре сын переболел, казалось бы, обычной вирусной инфекцией. Поднималась температура, была рвота и слабость. Сына забрали в больницу, прокапали, ему стало лучше, он вернулся домой. Спустя две недели после болезни Диму пригласили сделать прививку по возрасту. И после этого я стала замечать, что с сыном происходит что-то нездоровое. Он быстро уставал, стал капризным, ухудшилась успеваемость в школе. Он отказывался от обычной домашней еды, часто мучила жажда. А в один из дней сказал, что чувствует себя плохо и, кажется, теряет сознание. Я вызвала скорую», – вспоминает мама Димы – Надежда Алексеевна.
Врач скорой помощи первым делом измерила сахар, значение оказалось очень высоким – 33 м/моль. Ребёнок был близок к состоянию гипергликемической комы. Диму сразу забрали в реанимацию, а после обследований выставили диагноз – сахарный диабет 1 типа инсулинозависимый. Ещё две недели ребёнок находился в стационаре РНПЦ «Радиационной медицины и экологии человека». Там медики старались стабилизировать уровень сахара, а Диму обучали в школе диабета. Теперь очень важно было выработать верный режим питания, сна и отдыха, физической нагрузки и научиться определять дозы инсулина, следить за уровнем сахара в крови.
«Это было для нас очень сложно. Ни в больнице, ни дома мы не могли подобрать правильно дозы инсулина. Для ребёнка, которому только 7 лет – всё это было очень болезненно, он сильно переживал, а я должна была находиться с ним рядом 24/7. При этом на руках был годовалый младший ребёнок. Часто Дима достигал критических состояний – то гипогликемии, то гипергликемии. Пока мы научились управлять диабетом – ушло немало времени, сил и нервов», – вспоминает мама.
Учились жить по-другому
Каждый день Димы начинался с замера глюкозы в крови, далее укол инсулина на каждый приём пищи, затем снова замеры глюкозы через два часа после даже маленького кусочка яблока. Перед походом на улицу, после физических упражнений – снова замер сахара. Так, в день Дима делал себе до 12 проколов пальцев и минимум 6 уколов инсулина. Со временем кожа на подушечках превратилась в решето, а тело было постоянно исколото шприц-ручками.
Страшнее всего маме было в ночное время, когда ребёнок в состоянии сна и не мог себя контролировать. Родители просыпались ночью, чтобы измерить уровень глюкозы и держать ситуацию под контролем. Волнительно было отпускать ребёнка в школу, Дима шёл с полным набором необходимого – перекус, инсулин, глюкометр.
«А спустя время мы узнали о такой системе непрерывного мониторирования, которая избавляет ребенка от необходимости постоянных проколов пальцев. Стали ею пользоваться. Эти показатели система присылает на телефон и хорошо видна картина, когда сахар падает, когда растёт. Это несколько облегчило нам жизнь, но сильно сказалось на семейном бюджете. Всё расходы на эти приобретения ложатся на плечи родителей. И это дорогостоящее оборудование», – рассказывает мама.
Позже у Димы выявились и другие нехорошие диагнозы. Сначала обнаружилась непереносимость глютена. Возникала масса проблем с тем, чем заменить привычные продукты. Теперь обычный хлеб, макароны, многие крупы нужно было исключить из рациона. А позже было выявлено и генетическое заболевание печени. Дима перестал расти. Сейчас мальчику 13 лет, а его рост всего 137 см.
Но мама старается всеми силами поддерживать здоровье ребёнка, тщательно следит за течением болезни, постоянно контролирует его меню, образ жизни и делает всё возможное, чтобы эти проблемы не так сильно омрачали будущее сына.
Помповая инсулинотерапия позволит сохранить здоровье
«Дима уже взрослый и активный парень. Он хочет быть более свободным, не зависеть от постоянных уколов и измерений сахара. В этом ему может помочь инсулиновая помпа и система непрерывного мониторирования. Благодаря диагаджетам жизнь ребенка можно облегчить, а главное сохранить то здоровье, которое у него осталось. Помповая инсулинотерапия поможет уменьшить количество уколов, так как катетер для подачи инсулина меняется 1 раз в 3 дня. Это совсем другой уровень компенсации сахарного диабета и меньшая вероятность осложнений в будущем», – рассказывает Наталья Григоренко.
Инсулиновая помпа представляет собой небольшое устройство, которое автоматически подаёт инсулин в организм больного. Такой гаджет является альтернативой применения шприц-ручек, а помпа поставляет организму инсулин непрерывно. Необходимая доза и периодичность устанавливается в памяти прибора индивидуально и подаётся через систему гибких трубочек. Помповая инсулинотерапия позволяет пациенту свести к минимуму количество уколов инсулина и проколов пальца и даёт возможность жить более свободно.
Сейчас ситуация в семье сложная. Наталья Алексеевна воспитывает двух сыновей одна, не работает, т.к. должна находиться по возможности рядом с Димой, постоянно готовить ему специальное меню, быть всё время на чеку. Свободных денег в семье попросту нет и помощи ждать неоткуда. Маме самостоятельно не осилить такую дорогостоящую покупку для Дмитрия, поэтому Наталья Алексеевна просит помощи у неравнодушных людей.
Как помочь?
Центр помощи «Вера» начинает ведение благотворительного сбора в поддержку Григоренко Дмитрия и надеемся на неравнодушное отношение людей к проблеме ребёнка.
Поддержать благотворительный сбор вы можете с помощью целевого пожертвования с указанием назначения платежа «Григоренко Дмитрий»:
1.Электронный платеж / онлайн пожертвование.
Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн-пожертвование перейдя по ссылке.
2.Банковский благотворительный счет.
Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.
3.Система «Расчет» (ЕРИП).
Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:
+ Система «Расчет» (ЕРИП)
+ Благотворительность, общественные объединения
+ Помощь детям, взрослым
– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА
– Пожертвования.
Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.
4.SMS-пожертвование.
Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:
1222 < Григоренко > <Сумма>
1222 ПРОБЕЛ Григоренко ПРОБЕЛ сумма
Пример SMS-сообщения: 1222 Григоренко 1
* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия. Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.
5.USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)
Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.
Для абонентов оператора связи life:) : отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.
6.Благотворительная линия.
Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555, Вы пожертвуете 3 рубля.
7.QR-код.
Откройте Ваше банковское приложение и перейдите к оплате по QR-коду. Отсканируйте QR-код, перейдя по ссылке и укажите цель пожертвования, укажите сумму пожертвования и подтвердите пожертвование.
Уважаемые благотворители!
Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Договора пожертвования, размещенного на нашем сайте www.vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с его условиями.
Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!