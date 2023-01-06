Дима Григоренко из Гомеля о своём сложном диагнозе узнал в возрасте 7 лет. Сахарный диабет 1 типа инсулинозависимый сильно изменил образ жизни ребёнка и всей семьи. Есть по часам, каждую порцию взвешивать и записывать, каждые два часа измерять уровень сахара в крови и делать ещё с десяток уколов инсулина. И так каждый день!

Всё это ребёнку приходилось учиться делать самостоятельно. Уже несколько лет Дима живёт в режиме жесткого самоконтроля, но мечтает о более свободной жизни. Облегчить участь пациента с сахарным диабетом могут специальные диагаджеты – инсулиновая помпа и система непрерывного мониторирования глюкозы в крови. Стоимость набора необходимых приспособлений немаленькая – 14 531 рублей. За помощью семья обратилась в Центр «Вера».

Стал капризным, уставал и много пил

Дима был обычным ребёнком, рос, развивался, закончил первый класс и был полностью здоров.