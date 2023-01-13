85-летию Гомельской области посвящается, — с этой фразы начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Денис Езерский начал перечислять многочисленные выставки, открытия, презентации, конференции, которые будут проходить в течение всего юбилейного года.

Проявить себя и принять участие в поздравлении может каждый. Начиная от вовлечения в видеочеллендж «С юбилеем, Гомельщина!», фоточеллендж «Открой для себя Гомельщину» или танцевальный флешмоб «С Днем рождения, любимый край!» до серьезных выступлений в научно-практических конференциях и диспутах.

«Можно громко заявить о себе победой в конкурсах профессионального мастерства или патриотического воспитания «Наследие», — приглашает к участию Денис Езерский.

Юбилейный год ознаменуется и вводом ряда социально-значимых объектов.

Объединив юбилей области с Года мира и созидания, в регионе пройдут акции «Мы славим человека мирного труда» и «Марш мира по родной земле», а также областной слет юных миротворцев «Дети мирной Беларуси».

Гомельщина официально