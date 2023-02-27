Чтобы вы не скучали, «Авангард» объявляет новый фотоконкурс «Женщина и весна. Они так похожи!», приуроченный к 8 Марта.

Ещё раз заявим всему миру, что девочки, девушки, женщины и бабушки во все времена и в любом возрасте – самые красивые, добрые и улыбчивые!

Свои фотографии с хештегом #фотоконкурс присылайте на электронную почту avangard@budakosh.by или в личные сообщения в соцсетях.

Итоги подведем 9 марта путем подсчета лайков во всех социальных сетях.

Чем раньше вы пришлете фото, тем больше шансов набрать максимальное количество лайков.

Не упустите шанс выиграть чашку с нашим логотипом!