В Год мира и созидания республиканское предприятие «Белтаможсервис» совместно с общественным объединением «Патриоты Беларуси» дало старт новой патриотической акции на предприятиях и в организациях «День патриота», передает корреспондент БелТА.

Цель акции — акцентирование внимания на проводимой работе по гражданско-патриотическому воспитанию, формировании активной гражданской позиции, поощрении созидательных инициатив.

День патриота в «Белтаможсервисе» прошел сегодня. В его рамках дан старт передвижной экспозиции «Символ единства», состоялась передача для экспонирования флага Республики Беларусь с подписью Президента Александра Лукашенко.

Кроме того, подписан меморандум о сотрудничестве между РУП «Белтаможсервис» и РОО «Патриоты Беларуси». Подписи под документом поставили генеральный директор «Белтаможсервиса» Вадим Бабарикин и председатель РОО «Патриоты Беларуси» Николай Зарубицкий. Также состоялось открытие выставки рисунков детей работников «Белтаможсервиса» — «Я страной своей горжусь, ее имя — Беларусь».

«Сегодня для нашего предприятия важный день — мы подписали меморандум о сотрудничестве с РОО «Патриоты Беларуси». Уже на этот год наметили план мероприятий, в которых будет участвовать весь наш актив, — отметил Вадим Бабарикин. — Только в 2022 году нашим предприятием осуществлено около 300 социальных проектов на территории всей страны. Делается все для того, чтобы мы были настоящими патриотами и гордились родиной. Любовь к своей земле, своему народу, к истории и традициям родины — неотъемлемая часть развития гражданского общества. Она лежит в основе патриотизма, который помогает нам созидать, развивать свое предприятие и страну, ежедневным трудом прославлять Республику Беларусь. В День патриота мы говорим о том, что коллектив «Белтаможсервиса» един в своей любви к родной Беларуси, каждый на своем рабочем месте трудится для того, чтобы наш народ жил в мирной, красивой и развитой стране».

«Совместно любые дела более масштабны и продуктивны, — добавила заместитель председателя объединения «Патриоты Беларуси» Анна Харута. — Я уверена, что у нас впереди еще много проектов, акций, в которых мы будем друг друга поддерживать и делать все на благо родины. В ближайшее время планируем совместную работу над проектами в сфере военно-патриотического воспитания и в благотворительной сфере».

Источник: http://gp.by

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