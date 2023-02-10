Сегодня на базе картинной галереи имени Е.Е. Моисенко состоялся пленум организации Белорусского общественного объединения ветеранов. На повестке дня отчет о работе организации за прошлый год и выборы нового председателя районной организации ветеранов.

Об итогах работы ветеранской организации в 2022-м году и задачах на 2023-й рассказала ответственный секретарь Мария Майсейкова. Как отметила Мария Григорьевна, районная организация ветеранов – одна из самых активных и сплоченных в районе. Ветераны в первых рядах участвуют во всех общественно-политических мероприятиях и акциях, ведут целенаправленную работу по гражданско-патриотическому воспитанию с детьми и молодежью, выступают с концертами, организуют досуг и различные мероприятия. В своем выступлении она акцентировала внимание на основных направлениях работы в прошедшем году и отметила, что члены организации охотно трудятся и передают свой опыт и знания подрастающему поколению. Она также выразила уверенность, что ветераны и впредь будут в числе самых активных участников важнейших событий в жизни района и всей страны. Также Мария Григорьевна отметила задачи, над которыми предстоит плодотворно поработать и реализовать в нынешнем году.

Важной частью мероприятия стали выборы председателя районного совета ветеранов. Президиумом единогласно избран Александр Куриленко. Александр Куриленко – наш земляк. Он известен как человек с активной жизненной позицией. Александр Васильевич человек интересной судьбы. Он прошел путь от матроса до заместителя начальника штаба учебного морского центра ФСБ России в Анапе. Последние два десятилетия живет в Беларуси, куда его обратно позвала малая родина. До выхода на заслуженный отдых долгое время возглавлял ОАО «Полеспечать». Новый лидер ветеранского движения поблагодарил всех присутствующих за оказанное ему доверие и отметил, что вместе с неравнодушными и инициативными членами организации они продолжат активную работу по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и будут в первых рядах во всех важных общественно-политических мероприятиях района и страны.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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