Беларусь выполняет 100% договоренностей с Россией в сфере обороны и безопасности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БелТА.

«Все, о чем мы договаривались с вами в свое время, совсем недавно, месяца три назад, по обороне и безопасности, белорусская сторона 100% выполнила по прошлому году. И даже больше сделали. Я потом вам расскажу, что делается в этом плане», — сказал глава государства.

Есть движение и в микроэлектронной промышленности: «Мы переживали с вами, что действительно где-то очень завязаны были на импорт. Вот через неделю у меня как раз совещание в том ключе, о чем мы говорили в Сочи с вами. Мы микроэлектронную промышленность — то, что было в Союзе, как вы сказали, — сохранили. С россиянами договорились — теми компаниями, которые также от Союза остались. И сегодня специалисты говорят: «Не переживайте, передайте Владимиру Владимировичу, мы выполним все необходимое». Ну, чуть-чуть габариты будут больше, но в ближайшее время… Мы знаем, куда идти и что делать. Это самое главное. Люди понимают».

Источник: http://gp.by

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