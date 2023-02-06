Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин условились о новой встрече. Это стало известно по итогам состоявшегося телефонного разговора глав государств, о чем БелТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Основное, о чем договорились главы государств, — определить дату встречи в ближайшее время», — отметили в пресс-службе.

Главной целью встречи станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных президентами ранее. Прежде всего в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия.

Соответствующие вопросы будут обсуждены в том числе в преддверии заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое предварительно планируется провести в апреле-мае. «До этого весь спектр актуальных на сегодняшний день вопросов главы государств обсудят и уточнят в ходе предстоящей встречи», — отметили в пресс-службе.

Источник: http://gp.by

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