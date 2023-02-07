Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о проекте закона «Об изменении законов по вопросам банковской деятельности» потребовал от правительства и банков решить проблему прохождения платежей с другими странами, передает корреспондент БелТА.

Глава государства отметил, что не удовлетворен работой правительства и банков по прохождению платежей при совершении внешнеторговых операций.

«Мы вроде бы продукцию можем поставить и прочее… Но это в ближайшее время мы рассмотрим, отчитается правительство и банки, как они работают по платежам. Просто надо упираться и работать, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Поэтому надо специалистам Национального банка и вообще банкам подключаться к решению проблемы прохождения платежей. Этой проблемы быть не должно. Ее нет: мы просто отвратительно работаем. И отдельные наши частники показывают, как надо работать».

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель