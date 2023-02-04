На минувшей неделе в рамках ежегодной республиканской профсоюзной акции «Наш животновод» слова признательности за труд звучали в адрес пенчинских животноводов. Среди тех, кто был отмечен благодарственными письмами райкома профсоюза работников АПК, – оператор машинного доения ДМБ «Пенчин» Анна Царанкова.

О том, как связала свою жизнь с сельским хозяйством и за что любит профессию, Анна Васильевна поделилась с читателями «Авангарда».

В животноводческой отрасли наша героиня трудится без малого 22 года, причем выбору, сделанному еще в детстве, не изменяет. По ее словам, работу свою она любит, к тому же и к подопечным прикипела всей душой.

– В профессию, прежде всего, меня привела любовь к животным. Да и пример матери, которая практически всю жизнь проработала на ферме, тоже сыграл немаловажную роль. Будучи школьниками, мы с сестрами и братом частенько помогали ей управляться с делами, – с улыбкой говорит женщина.

Как признается Анна Царанкова, после окончания школы продолжить обучение и освоить какую-либо профессию ей помешала нерешительность. По своей натуре она человек спокойный и застенчивый, к тому же не может подолгу находиться в больших городах, где чувствует себя некомфортно. Поэтому решила заняться тем, что у нее лучше всего получается и к чему лежит душа. Трудовой путь начинала подменной работницей на МТФ «Пенчин 1», а в скором времени ей доверили доить группу из 50 коров.

– В нашем деле, как и в любом другом, ко всему нужно подходить ответственно. Таким неизменным принципом руководствуюсь в своей работе. Считаю, что только тот, кто ни разу не был на ферме и о животноводстве знает лишь понаслышке, может утверждать, что особых премудростей для доения коров не нужно. С этим я категорически не согласна. К каждому животному нужен свой подход. Не менее важны и знания их физиологии, ведь зачастую именно операторы машинного доения первыми видят, если их подопечным нездоровится. Да и без соблюдения всех производственных технологий о большом молоке не может быть и речи, – рассказывает сельская труженица.

К слову, наша героиня за годы работы в отрасли научилась успевать не только на работе, но и дома, где она реализовала себя как мама. Ее старшая дочь Татьяна получила профессию повара. 18-летняя Ксения недавно вышла замуж и тоже упорхнула из материнского гнезда. Сейчас главный помощник в доме – десятиклассник Кирилл, который и за четырехлетним Сережей присмотрит, и по дому во всем поможет. Правда, с будущей профессией парень еще не определился, ведь он, как и мама, нередко страдает из-за своей застенчивости. Тем не менее предпочтение пока отдает сельскому хозяйству.

– На ДМБ «Пенчин» я пришла около двух лет назад. Здесь все более технологично, работа налажена четко. За дойку через мои руки проходят порядка 250 буренок. В такой ритм жизни втягиваешься довольно быстро. И хоть домой возвращаюсь уставшая, стараюсь, прежде всего, уделить внимание детям. Мечтаю, чтобы они выросли достойными людьми и занимались любимым делом, – поделилась женщина.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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