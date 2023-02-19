Белорусский республиканский союз молодежи при поддержке Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси, Белорусского союза женщин дает 20 февраля старт первому этапу республиканской патриотической акции «Я служу», посвященной Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, сообщил корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Павел Алексо.

«В ходе мероприятий акции с 20 по 26 февраля старшеклассники и учащиеся колледжей посетят войсковые части, где их познакомят с армейскими буднями и бытом. Ребятам предоставляется возможность ознакомиться с условиями службы, техникой, вооружением, досугом военнослужащих. Это делается для того, чтобы будущие призывники не боялись армейской службы. Ребята должны понимать, что служба — это гражданский долг каждого. Настоящими патриотами, готовыми в любую минуту встать на защиту Родины, надо быть с юных лет. Наша совместная акция предусматривает и работу с родителями, чьи сыновья сегодня проходят срочную службу. Матерям и отцам также предоставляется дополнительная возможность встретиться с командирами частей и своими глазами увидеть, в каких условиях служат их сыновья», — рассказал Павел Алексо.

По его словам, по всей стране в этот период пройдет около ста мероприятий акции «Я служу». «При этом группы школьников будут посещать войсковые части не только у себя в регионах, но и за их пределами. Например, 20 февраля ребята из Новогрудского района посетят в/ч 3310 в Околице, бойцы которой обеспечивают охрану общественного порядка и массовых мероприятий в Борисовском, Смолевичском, Минском и Солигорском районах Минской области. 21 февраля молодежь посетит пограничную заставу «Хойники». Ее личный состав несет дозор государственной границы Беларуси с Украиной. 23 февраля День открытых дверей для бойцов МООП Могилева, Белыничского, Могилевского и Шкловского районов пройдет на базе в/ч 72471 в Пашково», — подчеркнул секретарь ЦК БРСМ.

Павел Алексо отметил, что одно из центральных мероприятий акции с участием бойцов МООП и учащихся Минского государственного областного колледжа, а также первого секретаря ЦК БРСМ Александра Лукьянова состоится в Мачулищах на территории 50-й смешанной ордена Красной Звезды авиационной базе. «Ребята увидят, что такое торжественное построение, которое пройдет на площади Героев, и примут в нем участие. Построение приурочено к 105-летию Вооруженных Сил Беларуси. Возложат цветы на Аллее Героев, почтут память погибших и в рамках проекта БРСМ «Цифровая звезда» установят табличку с QR-кодом. Кроме того, они побывают на экскурсии в 49-й радиотехнической бригаде ВВС и войск ПВО, где познакомятся с солдатским бытом, досугом, посетят музей самолетов, посоревнуются в сборке-разборке автоматов Калашникова, примерят амуницию различного образца — служебную и парадную, примут участие в открытом диалоге с командованием авиационной базы», — дополнил он.

Второй этап республиканской акции «Я служу» традиционно реализуется в сентябре — октябре в формате интернет-эстафеты с отслужившими в армии ребятами.

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