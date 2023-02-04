Родился в городе Москве Российской Федерации. В 2014-м окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию по специальности «экономика и управление на предприятии».

Трудовой путь начинал в 2010 году в должности заместителя директора по производству СПК «Гусевица». Работал председателем Гусевицкого и Уваровичского сельских исполнительных комитетов, начальником отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Буда-Кошелевского райисполкома, исполняющим обязанности председателя Борщевского сельского исполнительного комитета Речицкого района. С ноября 2021 года работал начальником отдела организационно-кадровой работы Буда-Кошелевского райисполкома.

31 января текущего года назначен на должность заместителя председателя Буда-Кошелевского райисполкома.