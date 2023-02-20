Постановлением Министерства образования от 27 января 2023 года №28 «О типовых формах классного журнала» (разработано на основании п.4 ст.160 Кодекса об образовании) утверждены типовые формы классного журнала, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Министерства образования.

Так, утверждена типовая форма классного журнала для I-IV(V) классов и типовая форма классного журнала для V(VI)-XI(XII) классов. «В целом сохранены формы классных журналов, используемых в учреждениях общего среднего образования в настоящее время. Вместе с тем в них внесены изменения, предусмотренные Кодексом об образовании в новой редакции. Предусмотрена возможность проведения промежуточной аттестации не только по четвертям, но и по полугодиям», — рассказали в образовательном ведомстве.

Кроме того, со страниц классных журналов исключена информация о месте работы законных представителей несовершеннолетних.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

БелТА