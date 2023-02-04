С таким вопросом «Авангард» обратился к будакошелевцам.
Екатерина АЗЯВЧИКОВА, выпускница гимназии г. Буда-Кошелево:
– С бывшими одноклассниками встречаемся нечасто. В основном, когда отмечаем круглые даты с нашего выпуска. В этом году как раз будем праздновать очередной юбилей, так что встречу со школьными друзьями не пропущу. Буду рада увидеть друзей и подруг, а также любимых учителей, вспомнить забавные истории тех лет.
Александр ВАСИЛЕНКО, выпускник Глазовской школы:
– К сожалению, в последние годы на встречу выпускников не хожу: отсутствие свободного времени, семья, работа и другие обстоятельства этому способствуют. Но со многими из одноклассников видимся в повседневной жизни. На мой взгляд, вечера встречи выпускников и нужны для того, чтобы отлично провести время за беседами и воспоминаниями о школьном времени.
Светлана КУРИЛЬЧИК, выпускница Узовской школы:
– Для меня встреча выпускников – это возможность хоть на время вернуться в детство. Правда, с бывшими одноклассниками практически не собираемся, видимо, мы так и не смогли до конца сплотиться. Пойду ли я на встречу выпускников, еще не решила, но увидеть школьных товарищей и педагогов была бы рада.
Ольга МАРЦЕЛЕВА
Фото автора