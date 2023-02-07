Банковский процессинговый центр предупреждает о технических работах 11 февраля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт центра.

Плановые технологические работы на одном из программно-технических комплексов центра будут проводиться с 2.00 до 3.00. Возможны перерывы в обслуживании клиентов в части устройств, установленных в организациях торговли и сервиса, в пунктах выдачи наличных и приема платежей.

В центре обращают внимание, что комплекс обработки авторизационных запросов в режиме реального времени в указанное время будет работать в штатном режиме и обслуживание клиентов в других устройствах будет производиться без ограничений.

Банковский процессинговый центр обслуживает более 9,6 млн карточек, к нему подключены 76,6 тыс. организаций торговли и сервиса, 125 тыс. платежных терминалов, 2,5 тыс. банкоматов и около 2 тыс. инфокиосков.

belta.by