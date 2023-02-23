Беларусь в ООН вновь призвала к немедленному началу переговоров об установлении мира в Украине. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при Организации Объединенных Наций Валентин Рыбаков​ в ходе 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы, Республика Беларусь, верим в то, что единственным шансом прекращения конфликта является немедленное начало переговоров без каких-либо предварительных условий. Об этом в частности неоднократно, практически в каждом своем выступлении, говорит Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на протяжении всего конфликта», — сказал дипломат.

Белорусская сторона на заседании представила две поправки к проекту резолюции «Принципы Устава Организации Объединенных Наций, лежащие в основе достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине».

«Наша первая поправка имеет целью вывести резолюцию из серой зоны полуправды, когда в погоне за яркими выражениями искажаются факты. Например, пятый параграф преамбулы описывает действия России как «полномасштабное вторжение в Украину», что, с нашей точки зрения, не соответствует действительности», — сказал белорусский дипломат.

Он пояснил, что если бы Россия не ограничилась проведением специальной военной операции и совершила бы, как сказано в резолюции, «полномасштабное вторжение», особенно с использованием всего доступного военного потенциала, то любая страна могла бы после этого существовать всего в течение нескольких часов или даже минут.

«Это никогда не заявлялось руководством России в качестве цели специальной военной операции», — обратил внимание Валентин Рыбаков.

Он напомнил, что на заседании Совета Безопасности ООН 17 февраля 2023 года Беларусь привела цитаты бывших глав государств и правительств из числа Нормандской четверки, которые недавно публично признали тот факт, что они изначально не были заинтересованы в мире в Украине, когда заключали договоренности пакета «Минск-2» в феврале 2015 года. «Мы считаем ложь в ходе переговоров по мирному урегулированию, особенно на таком уровне, абсолютно неприемлемой. Мы уверены, что Генеральная ассамблея должна осудить безответственные действия тех политиков, которые сыграли конкретную роль в создании предпосылок для текущего конфликта», — заявил белорусский дипломат.

Еще одна предложенная поправка касалась включения в текст документа важнейшего элемента для мирного урегулирования. «Мы считаем либо трагическим упущением со стороны авторов и соавторов этого текста, либо их целенаправленным актом то, что в проекте резолюции, которая направлена на «достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине», нет призыва к проведению мирных переговоров. Республика Беларусь призывает к этому с самых первых дней конфликта. Даже задолго до конфликта мы делали то же самое», — сказал Валентин Рыбаков.

Он напомнил, что именно благодаря усилиям Президента Беларуси в феврале — марте 2022 года удалось организовать несколько раундов переговоров Киева и Москвы на территории Беларуси, что тогда вселяло осторожный оптимизм. «Срыв этих переговоров, а также продолжающаяся накачка Украины, зоны боевых действий вооружениями, приводит к затягиванию противостояния. Все это ведет к эскалации боевых действий, к новым жертвам, а также отдаляет перспективы мира на Украине», — заявил представитель Беларуси.

Не меньшую озабоченность вызывают безответственные заявления отдельных политических деятелей о готовности передать в распоряжение Украины летальное оружие вплоть до оружия массового уничтожения. «Реализация таких планов неминуемо приведет к новому витку эскалации и бесчисленным жертвам с осязаемой перспективой глобального конфликта. Этого допустить нельзя ни в коем случае», — заявил постоянный представитель Беларуси.

belta.by