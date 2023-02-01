Белорусские военнослужащие приступили к полной самостоятельной эксплуатации оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерстве обороны.

Как отметили в военном ведомстве, «Искандер» считается лучшим в мире в своем классе. Высокоточное оружие способно поразить любую цель на дальности до 500 км. Масса боевой части только одной такой ракеты составляет полтонны, и перехватить ее не способна ни одна система ПВО.

Белорусские военнослужащие прошли обучение в России. После завершения теоретического курса артиллеристы осуществили практическую подготовку на белорусских полигонах. Расчеты укомплектованы исключительно офицерами, прапорщиками и военнослужащими, которые проходят службу по контракту.

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