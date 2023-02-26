«Посольство занимается данной ситуацией. Дипломаты находятся в контакте с компанией-работодателем, семьей погибшего. Оказывается необходимая консульско-правовая и консультационная помощь», — рассказали в ведомстве.

Авария произошла еще вечером 23 февраля на автомагистрали S8 недалеко от города Лодзь. По предварительной информации, тягач белоруса столкнулся с оторвавшимся прицепом идущего впереди большегруза и сразу загорелся от удара. Кабина загорелась, и водитель не успел из нее выбраться.

Источник: http://gp.by

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