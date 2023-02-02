Белорусский Красный Крест запустил онлайн-ресурс для помощи людям, прибывшим из Украины, сообщили БелТА в этой организации.

На платформе WeHelp.by размещена полная и актуальная информация о видах помощи, которую могут получить в Беларуси люди, прибывшие из Украины. В ее создании поучаствовали организации, которые оказывают поддержку беженцам и мигрантам, — международные организации, госcтруктуры и местные органы власти. К информации на платформе можно обратиться в любое время суток и из любой точки Беларуси.

Работники Красного Креста убедились, что потребность в актуальной информации о доступных видах поддержки — одна из ключевых для тех, кто прибывает в Беларусь. На указанной платформе можно удобно и быстро найти информацию по всем вопросам, которые могут возникнуть у людей, временно или постоянно находящихся в Беларуси: от оформления своего правового статуса в стране и гуманитарной помощи до поиска работы и временного жилья.

Создатели ресурса объединили данные от всех организаций, которые оказывают поддержку мигрантам и беженцам. Благодаря этому отыскать контакты специалистов, к которым можно обратиться с возникшими запросами в каждом регионе Беларуси, стало гораздо проще и быстрее.

Отмечается, что размещенная на платформе информация является подтвержденной и актуальной. Белорусский Красный Крест администрирует платформу и напрямую сотрудничает с организациями, оказывающими помощь, следит за изменениями и оперативно размещает обновленные данные.

Источник: http://gp.by

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