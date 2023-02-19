Республиканский отряд специального назначения «ЗУБР» завершил миссию в Турции и вернулся на родину, сообщили БЕЛТА в МЧС.

По поручению главы государства 64 работника РОСН «ЗУБР» вместе с кинологической службой, специальной техникой и аварийно-спасательными инструментами оперативно отправились в пострадавший от серии землетрясений турецкий город Кахраманмараш. Они прибыли на место назначения 8 февраля и сразу же начали поисково-спасательные работы. В первые же сутки белорусские спасатели извлекли пострадавшую из-под обломков разрушенного здания.

Всего за время поисково-спасательных работ силами республиканского отряда специального назначения из-под завалов был извлечен 51 человек, 6 из которых чудом остались живы. Кто-то пролежал под завалами четверо суток, кто-то — чуть меньше недели. Были среди пострадавших и те, кто продержался больше 8 дней.

В ближайшее время белорусские спасатели подведут итоги международной миссии.

belta.by