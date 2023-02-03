Белорусы могут получить сведения об авто из электронных паспортов через единый портал электронных услуг, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном центре электронных услуг.

С 31 января 2023 года на едином портале электронных услуг доступна новая электронная услуга общегосударственной автоматизированной информационной системы 3.49.02 «Предоставление сведений из электронного паспорта транспортного средства». Электронная услуга доступна государственным органам, юридическим и физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям по доступу с нестрогой аутентификацией (с использованием логина и пароля). Оказание услуги производится в режиме реального времени.

Услуга оказывается на основе информации государственной автоматизированной информационной системы «Системы электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств), электронных паспортов самоходных машин и других видов техники». Поиск осуществляется по VIN.

Для получения услуги необходимо пройти регистрацию с использованием email или аккаунтов Google, Facebook, а также пройти аутентификацию на портале. Услуга будет доступна в личном кабинете.

В пресс-службе НЦЭУ пояснили, что потребителю предоставляется информация о марке, коммерческом наименовании, годе производства, уникальном номере электронного паспорта, таможенных ограничениях, виде топлива, оттенке цвета и других характеристиках транспортного средства.

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