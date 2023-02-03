Белорусская железная дорога совместно с ОАО «РЖД» назначила дополнительные поезда в сообщении Минск – Москва, Минск – Санкт-Петербург, Брест – Москва в период 21–26 февраля 2023 года из-за прогнозируемого увеличения спроса на билеты в период длительных выходных, которые объявили в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе БЖД.

21 и 25 февраля поезд № 250/249 Минск – Санкт-Петербург отправится из Минска в 19:15, а его отправление обратно из Санкт-Петербурга 22 и 26 февраля назначили на 20:13.

22 февраля поезд № 295/296 Москва – Брест отправится из Москвы в 22:59. В обратном направлении он отправится из Бреста 24 февраля в 00:18.

25 февраля дополнительный поезд № 236 Брест – Москва отправится из Бреста в 13:12, а 26 февраля поезд № 237 Москва – Брест отправится из Москвы в 11:16. В составе поездов № 236/237 также будут курсировать беспересадочные вагоны Витебск – Москва – Витебск.

Кроме того, в эти дни через территорию Беларуси будут курсировать дополнительные поезда № 229 Санкт-Петербург – Смоленск и № 230 Смоленск – Санкт-Петербург с остановками в Городке, Витебске и Лиозно.

Более подробную информацию о времени отправления, маршруте следования дополнительных поездов и стоимости проезда можно получить на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении « БЧ. Мой поезд », а также по телефону 105 Контакт-центра.

Источник: http://gp.by

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