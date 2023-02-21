Белорусский металлургический завод смог переориентироваться и направить свои грузопотоки из Одессы и Клайпеды в российские порты. Об этом рассказал заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям, сбыту и управлению товаропроводящей сетью ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» Владимир Чаус на встрече с коллективом одного из цехов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

По словам заместителя гендиректора, сложный 2022 год предприятие отработало довольно успешно. «И сегодня нам приходится работать в непростых условиях для организации загрузки производства и обеспечения заказами. Мы смогли переориентироваться и направить свои грузопотоки в другие порты. В частности, ушли из Одессы и Клайпеды и начали сотрудничать с российскими портами», — отметил Владимир Чаус.

Он озвучил и итоги работы завода за январь. Так, предварительно, выплавлено более 160 тыс. т стали, произведено свыше140 тыс. т металлопроката, более — 9,5 тыс. т трубы, свыше 10 тыс. т метизной продукции. Большинство переделов полностью обеспечено заказами.

«БМЗ по степени автоматизации занимает лидирующее место на постсоветском пространстве. Мы имеем очень большое количество контрольно-измерительных приборов и автоматики. На каждого сотрудника ложится колоссальная нагрузка. От вашей сплоченности зависит бесперебойная работа всего завода. Огромное спасибо каждому — вместе с руководством вы отлично справляетесь», — сказал Владимир Чаус.

ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» — высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли. Структурно состоит из связанных одной технологической цепочкой сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного производств и цехов инфраструктуры.

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