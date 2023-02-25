Более 13,4 тыс. белорусов включились в программу накоплений на «вторую пенсию», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, подводя итоги отрасли за 2022 год.

«На сегодня заключено более 13,4 тыс. договоров по новому страхованию», — отметили в Минтруда и соцзащиты.

Дополнительный вид пенсионного страхования — добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии с финансовой поддержкой государства — введен с 1 октября 2022 года. Это расширяет для граждан возможности формирования дополнительных сбережений на старость.

По программе государством предоставлены весомые финансовые стимулы — государственное софинансирование, возможность наследования пенсионных сбережений и гарантия их сохранности, налоговые льготы.

Для обеспечения успешного старта программы в 2022 году проведена широкомасштабная разъяснительная работа. Органами Фонда соцзащиты населения совместно со страховой компанией «Стравита» проведено более 7 тыс. встреч с трудовыми коллективами.

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