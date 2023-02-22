Сегодня центральный районный Дом культуры стал площадкой для проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества и 105-летию образования Вооруженных Сил Республики Беларусь.

В фойе гостей встречала выставка-презентация, подготовленная Гомельским кадетским училищем и военно-транспортным факультетом Белорусского государственного университета транспорта.

День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь – это праздник мужества, достоинства и чести. Наша армия всегда с честью выполняла свой долг по защите Родины. Вооруженные Силы всегда зорко стоят на страже мира и безопасности.

Поздравить всех, кто связан с армией, кому еще предстоит отдать воинский долг, пришли почетные гости: руководство Буда-Кошелевского и Чечерского районов, представители различных силовых структур, лидеры общественных организаций.

Слова поздравления защитникам Отечества направила председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева.

Важной частью мероприятия стала церемония награждения. Так, Почетной грамотой районного исполнительного комитета за высокий профессионализм, качественно проводимую работу районной призывной комиссии, в честь Дня защитников Отечества и 105-летия Вооруженных Сил Республики Беларусь награжден Александр Хвесько, врач общей практики центральной районной больницы. Благодарности районного исполнительного комитета объявлены Светлане Авсянниковой, директору историко-культурного центра, за значительный вклад в историко-поисковую работу, увековечивание памяти погибших при защите Отечества, военно-патриотическое воспитание граждан; Виктории Раковой, помощнику врача по амбулаторно-поликлинической помощи отделения профилактики центральной районной больницы, за многолетний добросовестный труд, качественное выполнение обязанностей секретаря районной призывной комиссии; Ирине Прокопенко, ведущему специалисту мобилизационной группы военного комиссариата Буда-Кошелевского и Чечерского районов, за разумную инициативу и усердие, проявленные в поддержании мобилизационной подготовки на требуемом уровне. Благодарственными письмами районного исполнительного комитета отмечены Ольга Князева, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации центральной районной больницы, за высокий профессионализм, качественную организацию проведения медицинского обследования граждан, подлежащих призыву на военную службу, в честь Дня защитников Отечества и 105-летия Вооруженных Сил Республики Беларусь; Ирина Колоцей, инспектор по учету и бронированию РУП «Белоруснефть-Особино», за добросовестное исполнение должностных обязанностей по воинскому учету и бронированию, качественную организацию работы штаба оповещения.

Сегодня Вооруженные Силы составляют основу военной организации государства и предназначены для обеспечения военной безопасности и защиты территории нашей страны, ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Сегодня мы с уверенностью можем сказать: нам есть чем и кем гордиться.

Церемонию награждения продолжил военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусев, вручив юбилейную медаль «100 лет Вооруженным Силам Республики Беларусь», Почетные грамоты и благодарственные письма военного комиссариата.

Одним из ярких моментов праздника стало вручение благодарственных писем родителям военнослужащих, которые с честью и достоинством выполняют свой воинский долг. И конечно же, всех растрогала долгожданная встреча солдат с матерями.

Символичный момент праздника – вручение медали «За отвагу» дочери нашего земляка Ивана Степановича Крышнева из д. Гавли, которой он был награжден в далеком июне 1944 года, командуя орудием.

Поздравить защитников Отечества пришли представители силовых структур и общественных организаций района. По традиции, женщины –общественницы подготовили для представителей сильной половины человечества сладкий подарок.

Музыкальные и творческие номера присутствующим подарили творческие коллективы Будакошелевщины и Гомельского кадетского училища.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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